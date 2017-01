Nur Shiffrin im Slalom schneller Wendy Holdener wird Zweite in Maribor

Die Führenden

1. Mikaela Shiffrin 49,84 Sekunden

2. Wendy Holdener +0,17

3. Frida Hansdotter +0,38

Die weiteren Schweizerinnen

13. Melanie Meillard +1,54

23. Michelle Gisin +1,99

35. Denise Feierabend +2,82

38. Charlotte Chable +2,91

49. Rahel Kopp +3,69

53. Lara Gut +4,27

Der 1. Lauf

Der grosse Schweizer Lichtblick in Maribor ist nach dem ersten Lauf Wendy Holdener. Sie zeigt einen starken ersten Lauf, muss sich einzig US-Überfliegerin Mikaela Shiffrin geschlagen geben, auch, weil Veronika Velez Zuzulova ausscheidet. Michelle Gisin dagegen kommt gar nicht auf Touren, verliert Unmengen an Zeit bei ihrem verkorksten Lauf. Genauso wie Denise Feierabend und Lara Gut. Letztere schaffts nach einem dicken Schnitzer nicht in den zweiten Lauf. Besser machts Melanie Meillard, die im unteren Teil aufdreht und Zeit gutmacht und auf die Top-10 schielen darf. Feierabend, Charlotte Chable und Lara Gut verpassen den zweiten Lauf klar.

Stimmen

Lara Gut: «Ich bin oben nicht so gut in den Rhythmus gekommen, habe die Taillierung nicht gut gespürt und da konnte ich nicht richtig nach vorne arbeiten. Aber es geht nicht um das Material, ich hätte besser sein müssen. Nun werde ich auch den Slalom in Flachau fahren. Da werde ich einige Slalomschwünge mehr in den Beinen haben, es wird dort besser gehen. »

Charlotte Chable: «Die Enttäuschung ist gross. Momentan muss ich mich einfach gedulden. Es geht nicht, wie ich möchte. Ich habe nicht gedacht, dass es so schwierig werden würde. Ich habe keine Schmerzen mehr. Es ist wohl eine Frage des Selbstvertrauens. Das habe ich nicht, das ist das Problem. Der WM-Traum ist vorbei. Ich muss versuchen, für den nächsten Winter gute FIS-Punkte zu sammeln, damit ich eine gute Startnummer erhalte. Das ist jetzt mein Ziel. Ob ich in Flachau fahren werde, weiss ich noch nicht.»

So gehts weiter: Nach dem 1. Frauen-Lauf in Maribor gehts um 10.30 Uhr mit dem ersten Teil des Männer-Slaloms am Chuenisbärgli in Adelboden weiter. Der zweite Lauf der Frauen folgt dann um 12.15 Uhr.