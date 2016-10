Ski: Neuer Servicemann für Lara Gut

Gesamt-Weltcup-Siegerin Lara Gut hat im August genau wie die anderen Schweizer Technikerinnen in Ushuaia (Argentinien) Slalom und Riesenslalom trainiert, ehe sie während zwei Wochen im Valle Nevado (Chile) individuell an ihrer Abfahrts-Form feilte.

«Lara hat in Südamerika sehr gut trainiert», ist Swiss-Ski-Frauenchef Hans Flatscher überzeugt.

Im Vergleich zum letzten Winter hat die Tessinerin aber einen ganz grossen Trumpf verloren – Servicemann Chris Krause hat das «Team Gut» im Juli in erster Linie aus privaten Gründen verlassen.

«Chris gehört sicher zu den besten Servicemännern der Welt und ist deshalb nicht einfach zu ersetzen», weiss auch Flatscher.

Gleichzeitig ist er von den Qualitäten von Laras neuem Wachsund Feilen-Spezialist überzeugt: «Thomas Rehm hat in der Vergangenheit als Servicemann von Anja Pärson und Maria Höfl-Riesch grosse Erfolge gefeiert. Und ich habe den Eindruck, dass sich Thomas in relativ kurzer Zeit mit Lara gut abgestimmt hat.»

Ende nächster Woche will Gut mit dem neuen Mann an ihrer Seite auf dem Rennhang in Sölden trainieren.