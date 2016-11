Fünf Wochen ist es her. Da dominierte Lara Gut (25) beim Saisonauftakt in Sölden. Seitdem gab es für die

Tessinerin «nur» Trainings und einen Kurz-Urlaub am Meer, aber keine Wettkämpfe.

Der Rennrhythmus fehlt also vor dem Riesenslalom in Killington, dem ersten Weltcup-Rennen im Osten der USA seit 25 Jahren.

Und es gibt ein weiteres «Problem» für Gut: Sie kämpft gegen ihren Riesen-Fluch! Bei ihren bisher drei Riesen-Siegen (Sölden 2013, Aspen und Lienz 2015) patzte sie im folgenden Riesenslalom immer: ein Ausfall, ein 13. und ein 19. Platz schauten heraus.

Was nun?

