Nach Sensations-Triumph :  So feiert Wengen Schneekönig Hintermann

Niels Hintermann schreibt in Wengen das neuste Schweizer Schnee-Märchen.

Stunden nach seinem Sensations-Triumph mit Startnummer 51 feiern die Ski-Fans den Zürcher Unterländer bei der Siegerehrung im Berner Oberland frenetisch.

Jedem ist klar: Die Verhältnisse haben dem Skisport einmal mehr Wundersames beschert. Das weiss auch Hintermann. «Es tut mir irgendwie auch leid für die anderen». Viele gestrauchelte Favoriten reagieren fair und gelassen, andere fluchen. «Weinen bringt nichts, so ist der Skisport», sagt Justin Murisier, der nach dem glänzenden Slalomlauf in Führung liegt.

Nach Pitsch Müller (Lauberhorn-Abfahrtssieger 1980) und Urs Lehmann (Abfahrts-Weltmeister 1993) mischt wieder ein Flachländer die Skiszene auf. «Schön, dass wieder ein Zürcher den Berglern zeigt, dass die Flachländer auch Skifahren können», sagt Hintermann dazu.

Er ist nun auch für die WM qualifiziert. «Ich habe gar nicht gewusst, dass es bei der WM auch eine Kombination gibt. Und jetzt bin ich dabei», lacht Hintermann.

Und was sagt Pitsch Müller, der letzte Zürcher Lauberhornsieger, über Niels Hintermann? «Natürlich war das eine Lotterie. Aber er hat die Gunst der Stunde genutzt. Ich hoffe einfach, dass er diesen Sieg richtig einschätzen kann. Heute wäre wohl eine Abfahrt mit Massenstart die fairste Lösung gewesen.»

Kein Europacup in Kitzbühel

Wie gehts für den neusten Schweizer Weltcup-Sieger nun weiter? Hintermann fährt am Samstag auch die traditionelle Lauberhorn-Abfahrt. Dann ist aber erst mal Pause. Niels wird die Europacup-Rennen von Kitzbühel zu Beginn nächster Woche nicht bestreiten. Zu gross der Trubel nach seinem Erfolg in Wengen. Ob er in einer Woche wieder im Weltcup eingesetzt wird, ist zurzeit noch offen.