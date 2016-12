Küng und Janka in Top Ten Super-Elche schlagen auch in Abfahrt zu!

Das Podest: Wer soll diesen Kjetil Jansrud stoppen? Der Norweger legt wie schon im Super-G eine Traumlinie in den Schnee von Val d'Isère und verweist den Italiener Peter Fill auf den zweiten Platz. Dahinter überrascht Aksel Lund Svindal nach seiner langen Pause erneut.

Die Schweizer: Nach dem tollen Speed-Auftakt im Super-G, läufts auch heute richtig gut. Patrick Küng fährt als bester Schweizer auf Rang 7. Carlo Janka verliert im Gleiter-Abschnitt viel Zeit, schafft es aber trotzdem auf Platz 10 – zeitgleich mit dem Franzosen Valentin Giraud Moine. Knapp dahinter landet Beat Feuz (13.). Nach seinem starken 6. Rang vom Freitag zeigt sich heute, dass seine Verletzungen noch nicht ganz ausgeheilt sind. Ralph Weber, Niels Hintermann und Marc Gisin gelingt kein Exploit. Mauro Caviezel scheidet aus.

So lief das Rennen: Gleiches Bild wie schon im Super-G! Nach sechs Fahrern liegen die Norweger Jansrud und Svindal an der Spitze. Doch Peter Fill sprengt die Super-Elche mit der Nummer 7. An diesem Trio führt kein Weg vorbei.



Der Aufreger: Was ist bloss los mit den Ösis? Unsere Nachbarn müssen eine herbe Schlappe hinnehmen. Kein einziger Athlet aus dem eigentlich so stark eingeschätzten Speed-Team schafft es unter die besten 15.

Die Stimmen: «Im bereits stark markierten Mittelteil hatte ich zu kämpfen», sagt Patrick Küng im Interview bei «SRF». Trotzdem ist er zufrieden mit seinem Abfahrts-Comeback: «Dieses Ergebnis gibt mir zusätzliches Selbstvertrauen.»



Weltcup-Stand: Die Saison ist noch jung. Doch bereits jetzt ist klar: Jansrud will erneut ein Wörtchen um den Gesamt-Weltcup mitreden. Der Speed-Auftakt geht mit zwei Siegen klar an ihn. Techniker Marcel Hirscher ist also gefordert. Bester Schweizer im Gesamt-Weltcup ist Carlo Janka.



Nächstes Rennen: Das Wochenende in Frankreich ist noch nicht zu Ende. Am Sonntag dürfen die Techniker ran. Der erste Lauf des Riesenslaloms startet um 10.00 Uhr. Um 13.00 Uhr findet dann die Entscheidung statt.