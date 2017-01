Nach über 31 Jahren ist Schluss: Das Ski-TV-Duo Matthias Hüppi und Bernhard Russi hört auf. Der letzte Auftritt der beiden wird der Männer-Slalom am 19. Februar. Dies gaben Hüppi und Russi im TV-Studio in Zürich bekannt.

Hüppis Nachfolge wird Stefan Hofmänner antreten. Er komplettiert das Kommentatorenteam um Jann Billeter, Marco Felder und Dani Kern. Hüppi selbst wird den TV-Zuschauern als Moderator von «sportpanorama» und «sportaktuell» erhalten bleiben.

Wer auf Russi folgt, ist noch offen. Ganz verstummen wird er aber nicht als Ski-Experte. Der Weltmeister und Olympiasieger wird beim SRF auch in Zukunft bei besonderen Ski-Anlässen im Einsatz sein. So ist etwa sein Einsatz bei Olympia 2018 in Pyeongchang bereits fix.

«Mein Ziel war es immer, zu einem Zeitpunkt aufzuhören, an dem das Feuer noch brennt und ich noch so gerne mindestens eine weitere Saison weitergemacht hätte», erklärt Hüppi. «Die Zusammenarbeit mit Bernhard ist einzigartig, für mich ein grosses Geschenk.»

Und Bernhard Russi erklärt: «Ich habe gelernt, dass es den idealen Zeitpunkt für Rücktritt oder Aufhören nicht gibt. Es gibt vielmehr den richtigen Zeitpunkt, Neues zu beginnen.» Mit Matthias habe er den perfekten Kumpel an seiner Seite gehabt (BLICK berichtete). «Aus Zusammenarbeit ist eine dicke Freundschaft entstanden, für die ich dankbar bin.»

Die beiden kommentierten am 14. Dezember 1985 bei der Abfahrt von Gröden erstmals zusammen.