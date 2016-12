Mit der Wut im Bauch zum Sieg Lara Gut gewinnt Super-G in Val d'Isère

Das Podest:

1. Lara Gut

2. Tina Weirather (LIE) +0.13

3. Elena Curtoni (ITA) +1.21

Die Schweizerinnen: Was für eine Reaktion auf die Abfahrts- und Super-Kompi-Schlappe! Lara Gut legt einen tollen Lauf in den französischen Schnee und holt sich im zweiten Super-G der Saison den zweiten Sieg. Nach der Abfahrt vom Samstag haderte die Tessinerin noch mit ihrem Material, heute scheint alles zu passen. Hinter der Teamleaderin überrascht Joana Hählen mit Rang 8, Corinne Suter wird 15.

So lief das Rennen: Immer wieder stockt den Schweizer Fans der Atem: Mehrere Athletinnen nehmen Lara Gut im oberen Streckenteil bis zu einer halben Sekunde ab. Im Mittelteil kann aber niemand nur annähernd mit der 25-Jährigen mithalten. Trotzdem: Die Nerven bleiben nicht geschont. Auch bei der Saison-Überfliegerin Sofia Goggia. Nach einem Innenski-Fehler verpasst die Italienerin aber ein Tor.

Die Stimme:

Lara Gut: «Ich wusste immer, dass ich noch Skifahren kann. Am Start dachte ich: Ich muss nicht perfekt fahren, ich muss einfach mein Ding runterbringen. Ein grosses Dankeschön geht auch an mein Team: Wir haben nach den zwei Nullern viel zusammen gesprochen und Lösungen gesucht.»

Weltcup-Stand Super-G: Lara Gut vor Tina Weirather – das kennen wir doch! Bereits im ersten Super-G der Saison gewann sie vor der Liechtensteinerin. Dementsprechend baut sie den Vorsprung auf 40 Zähler aus.

Weltcup-Stand Gesamt: 300 Punkte – damit rechneten viele Gut-Fans vor dem Wochenende in Val d'Isère. Daraus wurde nichts. Wenigstens gibts einen versöhnlichen Abschluss. Trotzdem bleibt die abwesende Mikaela Shiffrin im Gesamtweltcup vorne, fünf Pünktchen vor Lara Gut.

So gehts weiter: Gemütliche Weihnachten? Nicht für die Ski-Girls! Am Dienstag steht in Courchevel bereits ein Riesenslalom auf dem Programm. Ein weiterer «Riesen» und ein Slalom in Semmering (28. und 29. Dezember) runden das Jahr ab.

Stand nach 30 Athletinnen.