Miese Aussichten :  Abfahrt am Lauberhorn in Gefahr!

Die Lauberhorn-Rennen stehen wettermässig unter einem schlechten Stern. Fürs Wochenende sind starker Schneefall und Wind vorausgesagt. Die Jury hält aber am normalen Rennprogramm fest und bestätigt es bereits am Donnerstagmittag.

Das heisst: Die Kombi findet am Freitag, die Abfahrt am Samstag und der Slalom am Sonntag statt. Allerdings stehen die Chancen eher schlecht, dass alles wie geplant über die Piste geht – die Wetter-Prognosen sind nur unwesentlich besser.

Klar ist, dass die Abfahrt unter keinen Umständen auf Sonntag verschoben wird. Egal, wie sich das Geschehen am Samstag präsentiert.

Das wahrscheinlichste Szenario: Das Lauberhorn wird kastriert und Janka und Co. fahren nur eine verkürzte Abfahrt. Im schlimmsten Fall wird gar nicht gefahren.

Dann würde ausgerechnet im Jubiläumsjahr des Ski-Weltcups (50 Jahre) der Klassiker in Wengen ausfallen. (rib)