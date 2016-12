Meniskus-Verletzung :  Fabienne Suter bis Jahresende out

In diesem Jahr fährt Fabienne Suter keine Rennen mehr. Die Schwyzerin hat sich aufgrund einer Meniskus-Verletzung, die sie sich bei einem Trainingssturz im Oktober in Saas Fee zuzog, eine Arthroskopie am rechten Knie unterzogen.

Swiss Ski geht davon aus, dass bei einer optimalen Heilung eine Rückkehr auf den Schnee Anfang Januar möglich sei.

Vergangene Saison fuhr die 31-jährige Suter fünf Mal als Zweite aufs Podest (4x Abfahrt, 1x Super-G). Im Abfahrts-Weltcup sammelte nur Lindsey Vonn mehr Punkte (580 gegenüber 463).

Diesen Winter ist der 41. Rang beim Super-G von Lake Louise ist bislang bestes Resultat.