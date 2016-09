Beat Feuz wegen Sommergrippe mit Trainings-Rückstand!

Die Speed-Gruppe von Swiss-Ski hat in diesem Sommer auf die Reise in den südamerikanischen Winter verzichtet. Stattdessen bereitet sich das Team von Abfahrts-Chef Sepp Brunner in den letzten Wochen auf den Gletschern im Wallis auf die WM-Saison vor.

«Wir haben in Saas-Fee und Zermatt die besseren Bedingungen als im Vorjahr in Chile», ­bilanziert Brunner zufrieden.

Allerdings konnte Brunners Top-Star Beat Feuz diese guten Bedingungen nur selten nutzen. Der Kugelblitz war wegen einer Sommergrippe fast drei Wochen ans Bett gefesselt und musste ordentlich Antibiotika schlucken.

Doch die verpassten Trainingstage seines Team-Leaders bereiten Brunner keine schlaf­losen Nächte: «Beat hat im letzten Winter nach einem Achillessehnenriss mit einer minimalen Vorbereitung ein sensationelles Comeback gegeben, deshalb bereitet mir diese Grippe keine Sorgen.» Zumal Feuz letzte Woche das Schneetraining wieder aufgenommen hat.