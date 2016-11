Marco Büchel: Lara Gut ist grösste Favoritin für Gesamtweltcup

Lara Gut (25) oder Mikaela Shiffrin (21)? Das ist die Frage, welche die Ski-Welt bewegt. Das Objekt der Begierde: die grosse Kristallkugel. Diese gibts für die Gewinnerin im Gesamtweltcup. Die Rollen sind verteilt: Gut ist Titelverteidigerin, Shiffrin fordert sie heraus – und wie! Das US-Supertalent gewann schon zwei Rennen und holte 325 von 400 möglichen Punkten.

Grund zur Sorge für Gut, die «nur» 100 Zähler Sammeln konnte? Nein! Davon ist der ehemalige Ski-Star Marco Büchel (45) überzeugt. «Lara ist die beste Skifahrerin der Welt», sagt der Liechtensteiner, der seit 2010 als Ski-Experte beim «ZDF» tätig ist. «Sie wird den Gesamtweltcup auch in diesem Winter gewinnen.»

So wie Büchel verfällt auch Gut nicht in Panik. In Gegensatz zu manchem ihrer Anhänger. Auf Twitter schreibt die Tessinerin einem besorgten Fan: «Beruhige dich. Die Saison ist noch lang.» Daneben ein lachendes Smiley.

Tatsächlich stehen noch 33 Rennen aus, ehe die Ski-Königin des Weltcup-Winters gekürt wird. Und: Von Freitag bis Sonntag stehen in Lake Louise (Kan) erstmals Speed-Events an. Da kann Gut im Duell mit Shiffrin Punkte gutmachen.

Büchel ist von Gut überzeugt. Auch, weil sie sich menschlich entwickelt hat. «Sie ist reifer geworden.» Es gibt aber auch Herausforderungen: «Wenn man so erfolgreich ist, wollen die Leute immer etwas. Lara muss ruhig bleiben, wenn alles von aussen auf sie einprasselt.» Schafft sie das, gilt laut Büchel: «The Sky is the Limit!». Sprich: Grenzen gibt es für Gut praktisch keine!