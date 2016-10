Der Riesenslalom der Männer ist seit Jahren unsere Sorgen-Disziplin. Carlo Janka hat im Frühling 2011 in Kranjska Gora den letzten Schweizer Riesen-Sieg eingefahren. Doch es gibt Hoffnung, dass diese Durststrecke schon bald zu Ende geht.

Hinter Team-Leader Janka geben vor allem zwei Walliser mächtig Gas: Justin Murisier (24) und Loic Meillard (20). Murisier, der nach seinem rasanten Aufstieg 2011 von zwei Kreuzbandrissen in Serie zurückgeworfen wurde, ist in den drei letzten Riesenslaloms im letzten Winter dreimal in die Top-Ten gefahren. Meillard glänzte im Vorjahr mit einem achten Rang in Kranjska Gora und hat gemäss seinen Trainern im letzten Sommer noch einmal einen grossen Schritt nach vorne gemacht.

Und auch der amtierende Riesenslalom Junioren-Weltmeister kommt aus der Schweiz – der Nidwaldner Marco Odermatt. Der 19-jährige Buochser bestreitet heute in Sölden sein zweites Weltcuprennen.