1. Riesenslalom-Lauf am Semmering Wendy und Lara rutschen zu langsam

Das Weihnachtsfest ist zwar vorbei, gegen ein verspätetes Punkte-Päckchen dürften sich Lara Gut und die anderen Schweizerinnen aber dennoch nicht wehren.

Und so viel Wind wie zuletzt in Courchevel wird für heute auch nicht erwartet. Also Mädels: Angriff!

Mit uns sind Sie ab 09.45 Uhr beim 1. Lauf live dabei. Lara Gut startet mit der Nummer fünf, Wendy Holdener mit der 17, Simone Wild mit der 25, Melanie Meillard mit der 43, Vanessa Kasper mit der 49, Camille Rast mit der 57, Rahel Kopp mit der 59 und Michelle Gisin mit der 62. (fan)