Lindsey Vonn braucht Antidepressiva :  «Ich nehme immer noch Medikamente»

Wann kehrt Lindsey Vonn zurück? Diese Frage bewegt die Ski-Welt. Spekuliert wird, dass es bei der Abfahrt in Altenmark-Zauchensee am 14. Januar so weit sein könnte. Aktuell schuftet die 32-Jährige nach ihrem Oberarmbruch für das Comeback.

Schlagzeilen macht Vonn aber sowieso. In «60 Minutes Sports» erklärt sie, weiterhin Antidepressiva zu schlucken. «Ja, ich nehme immer noch Medikamente.» Dass sie mit dem Ex-Footballer Kenan Smith (35) seit November eine Bezugsperson mehr hat, ändert offenbar nichts daran.

Das Problem greift tiefer. Vonn sagt: «Alle denken, dass es toll ist erfolgreich zu sein. Man ist berühmt, es gibt all diese Medaillen, Trophäen und Magazine. Aber wenn man am Ende des Tages nach Hause kommt, ist man trotzdem alleine.»

Vonn kämpft verbissen für ihre Rückkehr. Denn: Nur auf Schnee findet sie ihre innere Zufriedenheit. «Wenn ich nicht Skifahre habe ich Mühe, glücklich zu sein.»