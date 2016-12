Lara-Wut! :  «Die FIS gefährdet unsere Gesundheit»

Am Dienstag Platz 4, gestern Rang 6: Lara Gut (25) erlebte an ihren beiden Semmering-Tagen keinen Totalabsturz, aber ein Exploit gelang ihr auch nicht. «Ich muss einiges verbessern, die kommenden Tage werde ich dafür nutzen», sagt sie. Was Lara meint: Sie fährt im Riesen momentan zu rund, macht zu weite Wege – dazu kommen Fehler, die man von ihr nicht gewohnt ist.

Gut ist nach dem Schneefall-Rennen von gestern allerdings nicht nur selbstkritisch, sondern auch wütend. Diesmal nicht wegen eines Steins – dieser zerstörte am Vortag ihren Ski. Nein, diesmal geht es um die FIS. «Es war saugefährlich. Man spielt mit unserer Gesundheit», so Lara. Doch wie kommt Lara zu diesem happigen Vorwurf?

Ganz einfach: Gut ist der Meinung, dass man das Rennen bei so schlechten Verhältnissen nicht hätte durchpauken dürfen. «Der Schnee war brutal nass, er klebte plötzlich, es kamen Löcher zum Vorschein. Das brauchen wir nicht, um unseren Sport populär zu machen!»

Die Kritik richtet sich direkt an FIS-Renndirektor Atle Skaardal (50). Zwar sagt Lara: «Ich binkein Anwalt, ich muss das nicht mit Atle anschauen.» Trotzdem: Letztlich entscheidet der FIS-Renndirektor – nach Absprache mit der Jury –, ob ein Wettkampf abgebrochen wird oder nicht.

BLICK konfrontiert Skaardal mit den Vorwürfen. Er kontert: «Ich weise das zurück. Wir spielen nicht mit der Gesundheit der Athletinnen, die Sicherheit liegt für uns immer an erster Stelle!» Der Norweger sieht zwar ein, dass das Rennen grenzwertig war, «aber nicht über der Grenze». Zudem hat gemäss Skaardal kein Trainer während des Rennens für einen Abbruch plädiert.