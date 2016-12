Lara verliert im 1. Lauf viel Zeit Shiffrin führt beim «Riesen» von Semmering

Tina Weirather auf Rang 1, Lara Gut auf Platz 3. Nein, das ist nicht das Schlussresultat des Riesenslaloms von Semmering, sondern das Klassement des zweiten Laufs. Dass die Liechtensteinerin und die Schweizerin letztlich «nur» auf den Rängen 12 und 4 landen, ist einer besonderen Gegebenheit im ersten Lauf geschuldet: beide erwischen im oberen Streckenteil einen Stein!

Gut erklärt sarkastisch: «Tina und ich haben einen guten Teamjob gemacht. Sie hat den Stein herausgeholt und ihn auf meinem Weg gelassen.» Billige Ausrede? Nein! SRF-Experte Michael Bont zu BLICK: «Für Profis ist das ein Riesen-Nachteil, der Grip ist auf einmal weg. Da ist man machtlos!» Weirather formuliert es martialisch: «Der Belag und die Kante sind zerstört. Meine Ski wurden getötet.»

Übrigens: Auch Rückkehrerin Anna Veith – die Österreicherin war 14 Monate lang verletzt – rumpelt über einen Stein und ist chancenlos. Da stellt sich die Frage: Warum ist der «Zauberberg» am Semmering nicht besser präpariert? «Es kann sein, dass bei der Pistenpräparierung die Raupe der Maschine einzelne Steine ausgegraben hat», erklärt Bont. Schuld ist aber nicht der Organisator, sondern Petrus! Denn: Da es kaum geschneit hat – der Hang besteht praktisch nur aus Kunstschnee – gibt es keine natürliche Unterlage, welche die Steine fixiert. Dazu ist die Schneelage sehr dünn.

Frauen-Cheftrainer Hans Flatscher ist unter diesen Umständen mit seiner Top-Athletin zufrieden: «Lara hat toll gekämpft!» Fakt ist aber auch: Mikaela Shiffrin vergrössert mit dem zweiten Riesenslalom ihrer Karriere den Vorsprung im Gesamtklassement von 5 auf 55 Punkte. «Ich habe zum ersten Mal im Riesenslalom an mich geglaubt. Das ist ein tolles Gefühl», so Shiffrin. Da fragt man sich: Was, wenn die 21-Jährige künftig in allen Disziplinen an sich glaubt?

Die Chance zur Revanche kommt sofort, erneut steht ein Riesenslalom auf dem Programm. Und wie lautet das Motto von Gut? Die Tessinerin lacht: «Ich muss um die Steine herumfahren!»