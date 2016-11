Lara Gut ehrlich :  «Vieles war verletzend – ich wollte aufhören»

Lara Gut ist die derzeit beste Schweizer Skifahrerin. Spätestens seit dem Sieg des Gesamtweltcups im vergangenen Winters zählt sie zu den ganz Grossen.

Doch seit ihrem Debüt im Weltcup im zarten Alter von gerade einmal 16 Jahren lief trotz zahlreichen Erfolgen nicht immer alles wunschgemäss.

In der «NZZ am Sonntag» fasst die Tessinerin ihre schwierigste Phase als Rennfahrerin so zusammen: «Irgendwann fingen die Leute an, jedes Wort zu analysieren. Es hiess: «So geht das nicht!» Da verstand ich die Welt nicht mehr. Viele merkten wohl gar nicht, wie jung ich war, weil ich Erfolg hatte und selbstsicherer wirkte, als ich wirklich war. Ich hatte das Gefühl, ich müsse mich selbst schützen, und rannte davon. Irgendwann hatte ich keine Energie mehr und wusste nicht mehr, wie ich das alles bewältigen sollte.»

Lara überlegte gar, den Bettel hinzuschmeissen: «Vieles war sehr verletzend. Ich wollte aufhören, weil ich keinen Spass mehr hatte. Wenn ich zurückschaue, ist die Zeit, bis ich etwa 22 war, ein schwarzes Loch. Aber ich versuchte, mein Lachen nicht zu verlieren, denn das war mein Schutz. Vielleicht wäre es einfacher gewesen, wenn ich gezeigt hätte, wie schlecht es mir ging. Ich konnte mir selbst nicht helfen, und meine Bezugspersonen wussten auch keine Antwort. Es gab viele Besserwisser, aber Hilfe gab es nicht.»

Gut äusserte diesen Gedanken schon vor rund einem Jahr in diesem Video.

Im Interview spricht Lara auch über die Stellung der Frau im Spitzensport. Werden Frauen zu sehr auf ihr Äusseres reduziert? Lara: «Das ist überall ein wenig so. Aber wir müssen unsere Grenzen selber ziehen können. Wenn ich mit einem rückenfreien Kleid an eine Gala gehe, weil ich das selbst gewählt habe, ist das okay. Verlangt das hingegen jemand von mir, würde er mich auf etwas reduzieren, was ich nicht sein will.»

Die 25-jährige hält dann auch fest: «Mein Körper ist mein Renngerät.»

Die Ski-Saison 2016/17 pausiert dieses Wochenende noch. Weiter gehts für die Ski-Frauen nächsten Samstag mit einem Riesenslalom in Killington (USA). (red)