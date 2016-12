Sieben Rennen, zwei Siege, 330 Punkte. Lara Gut darf bilanzieren: Saisonstart geglückt! Zwar liegt sie im Gesamtweltcup 28 Punkte hinter Mikaela Shiffrin (USA). Aber: Die Tessinerin startete seit 2013 nie mehr so gut in einen Winter! Damals wurden in den ersten sieben Rennen aber auch keine Slaloms ausgetragen, Gut gewann gleich vier Mal.

Zurück zur Aktualität. Beim Sieg im Super-G von Lake Louise «versöhnt» sich Gut endgültig mit der Autobahn-Piste in Kanada. Lara happy: «Endlich reise ich mit einem breiten Lächeln aus Lake Louise ab.» Tatsächlich sah man die Tessinerin zu Beginn des Winters selten so strahlen.

Druck von Aussen? Neuschnee? Startnummer-Lotterie? Gut lächelt alles weg! Ihre positive Haltung überträgt sich auf die Rennen. Sie erklärt: «Ich habe die negativen Gedanken von früher auf die Seite geschoben.»

Ob es so weiter geht? Am Wochenende muss sie von Angriffs- auf Verteidigungsmodus umstellen. Denn: Shiffrin will in Sestriere ihren 11. Slalom-Sieg in Serie. Gut dagegen muss beim Riesenslalom satt punkten, um am US-Girl dranzubleiben. Die nächste Runde im Kampf um die grosse Kristallkugel ist lanciert!