Beat Feuz nach Gesichtslähmung: Ski-Comeback in Val d'Isère geplant

Stellen Sie sich vor: Sie steigen in ein Flugzeug, fühlen sich pudelwohl, schlafen einige Stunden – doch beim Aussteigen ist nichts mehr wie vorher. Genau dies widerfährt Beat Feuz (29) vor eineinhalb Wochen auf der Reise nach Nordamerika. Auf einmal ist seine rechte Gesichtshälfte gelähmt. Feuz erinnert sich: «Es war ein Schock. Ich merkte sofort, das etwas nicht stimmte. Niemand hat es verstanden, auch ich nicht.»

Immerhin: Dass Feuz das gleiche Problem bereits als 16-Jähriger hatte, hilft ihm, nach der Ankunft in den USA nicht in Panik zu geraten. An ein Schneetraining ist trotzdem nicht zu denken, der Emmentaler bleibt im Hotel. Sein Zustand bessert sich vorerst nicht, im Gegenteil: Feuz hat Mühe beim Essen, auch das Blinzeln wirkt unnatürlich, er kann die Augen nicht gleichmässig schliessen. «Da kommt schon Angst auf. Es hätte ja auch sein können, dass es nicht besser wird.» Glücklicherweise ist dies nicht der Fall, die Lähmungs-Symptome gehen nach einigen Tagen immer mehr zurück.

Mittlerweile zurück in der Schweiz, sagt Feuz erleichtert: «Es geht aufwärts, das ist positiv.» Zuerst wird er sich nun einem weiteren, gründlichen Check beim Arzt unterziehen. Bestätigt dieser, dass es sich «nur» um eine Entzündung des Gesichtsnervs handelt, geht es für den Kugelblitz weiter. Dann will er die verpassten Trainingstage nachholen. Feuz' Ziel ist klar: Er möchte Anfang Dezember in Val d'Isère an den Start gehen. Dann stehen der erste Super-G und die erste Abfahrt des Winters auf dem Programm. Für einmal hofft Feuz dabei nicht auf kalte Temperaturen: «Sie tun meinem Gesicht nicht gut. Es geht besser, wenn es wärmer ist.»