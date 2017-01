Kristoffersen mit mündlichem Aussetzter :  «Küsst meinen Arsch!»

Im ersten Riesenslalom-Lauf von Garmisch kann Slalom-Gigant Henrik Kristoffersen zwar nicht mit den Schnellsten mithalten. Der Norweger ist trotzdem das Gesprächsthema Nummer 1.

Es ist Kristoffersens unmittelbare Reaktion nach seinem Slalom-Sieg in Schladming, die nun fünf Tage später für viel Aufregung sorgt. Skandinavische Medien haben das aufs Papier gebracht, was der 22-Jährige nach seinem fünften Saisonsieg in die Kameras gebrüllt haben soll: «Hvem er kongen???!! Haehae! Kyss meg bak!»

Ins Deutsche übersetzt heisst das: «Wer ist der König???!! Küsst meinen Arsch!»

Österreichs Medien nutzen den verbalen Aussetzer Kristoffersens dazu aus um ordentlich Stimmung gegen den schärfsten Slalom-Widersacher von ihrem Ski-Heiland Marcel Hirscher zu machen. «Völlig unnötig. Flegelhaft. Für manche sogar beschämend», kommentiert die «Kronenzeitung».

Dabei sollten sich die Ösis, die sich gerne als besonders Bibelfest darstellen, in diesem Fall an die Passage im Johannesevangelium 8, 7 erinnern: Wer ohne Sünde sei, der werfe den ersten Stein... (mwp)