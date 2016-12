Liveticker :  Weltcup in Val d Isere - Kombination der Damen

Kombi-Titelverteidigerin Holdener gibt Vollgas Wendy geht heute auf Kugeljagd

Nur vier Kombinations-Rennen stehen in diesem Winter an. Für Wendy Holdener gilt darum von Anfang an: Vollgas! Die Kombi-Abfahrt beginnt um 10.30 Uhr, auf BLICK sind Sie live dabei.