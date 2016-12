Bode Millers Klage abgewiesen

Es scheint immer wahrscheinlicher, dass Bode Millers (39) Comeback-Traum nicht Realität werden wird. Die US-Ski-Legende wollte diesen Winter gerne in den Weltcup zurückkehren und an der Ski-WM in St. Moritz starten. Doch im Rechtsstreit mit seinem Ex-Ausrüster Head muss Miller einen herben Rückschlag einstecken.

Ein Richter in Santa Ana hat die von Miller eingebrachte Klage gegen Head am Freitag abgewiesen, wie die Nachrichtenagentur AP berichtet. Richter David Carter legt fest, Miller sei nicht berechtigt, in Kalifornien gegen die Firma mit Sitz in Vorarlberg zu klagen.

Hintergrund: Bode würde gerne mit der Ski-Firma Bomber, an der er Anteile hält, in den Ski-Zirkus zurückkehren. Doch Miller hatte seinen Vertrag mit Head im Jahr 2015 vorzeitig unter der Auflage beendet, bis inklusive 2017 auf keinen anderen Skiern als Head Weltcup-Rennen zu fahren. (sme)