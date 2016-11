Kein Schnee in Nordamerika: Erste Ski-Weltcup-Rennen in Gefahr

Skistar Lara Gut hat in ihren aktuellen Badeferien an der Wärme und am Meer gut lachen. Sie lächelt uns im Bikini an und schreibt auf Facebook: «Anscheinend hat es Schnee in Europa?!» In der Tat: Die Weltcup-Slaloms dieses Wochenende im finnischen Levi finden problemlos statt.

Im Vorjahr mussten die Rennen noch wegen Schneemangels abgesagt werden. Dieses Schicksal droht nun aber den folgenden traditionellen Speed- und Technikrennen in Nordamerika Ende November und Anfang Dezember.

Denn in Übersee geizt der Wettergott derzeit mit Schnee und die längerfristigen Prognosen versprechen weiterhin zu warmes Wetter. Ein Fragezeichen gibt es vorerst für den Speed-Auftakt in Lake Louise (Kanada) von den Männern (26./27. November) und gleichzeitig für die Frauen-Technikrennen mit Riesenslalom und Slalom in Killington (USA).

Im Ski-Ort an der US-Ostküste sollen dieses Jahr eigentlich die Wettkämpfe von Aspen über die Piste gehen. Und Lara Gut möchte dort nach dem Sölden-Sieg auf der Erfolgsspur bleiben.

Doch FIS-Frauen-Rennchef Atle Skaardal sagt gegenüber der Nachrichtenagentur APA: «Sie kämpfen dort gerade um jeden Minus-Grad.» Die Piste in Killington ist zurzeit noch mehr grün als weiss.

In Lake Louise hat die FIS als erste Massnahme die für Samstag vorgesehene Schneekontrolle bis Dienstag verschoben. Den Teams nützt dies in ihren Planungen aber nichts. Die Schweizer und Österreicher sind am Freitag trotzdem nach Nordamerika abgereist.

Aus logistischen Gründen kann man die Reise nicht hinauszögern. Die Schweizer Abfahrer werden vorläufig in Copper Mountain (Colorado) trainieren. Swiss-Ski-Trainer Tom Stauffer sagt: «Eine Woche lang können wir dort sicher trainieren. Bezüglich Lake Louise bin ich nicht sehr zuversichtlich. In Beaver Creek sollte es aber wahrscheinlicher sein.»

Für die dortigen Männer-Rennen auf der Birds-of-Prey-Piste und die Frauen-Speedwoche in Lake Louise bleibt noch etwas mehr Zeit. Diese sind in der ersten Dezember-Woche geplant.

Fallen die Übersee-Rennen dem Schneemangel zum Opfer, wäre es allenfalls möglich, dass die Rennen bei der Rückkehr nach Europa in Val d'Isère (Fr) nachgeholt werden – zusätzlich zu den dort bereits geplanten Wettkämpfe. (rib/mg)