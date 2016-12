Kein Schnee am Chuenisbärgli :  So klappts dennoch mit dem Ski-Fest in Adelboden!

Am 7. und 8. Januar wollen die Ski-Stars das Chuenisbärgli in Adelboden wieder in eine Festhütte verwandeln. Momentan sieht es im Berner Oberland aber nicht gerade vielversprechend aus, dass das Weltcup-Wochenende tatsächlich steigen kann.

Das Bärgli liegt da im prächtigen Grün. Nur ein schmaler weisser Streifen zieht sich den Hang hinunter. An ein Ski-Fest, geschweige denn an Rennen, ist so nicht zu denken.

«Wir machen uns schon Gedanken», gesteht OK-Chef Peter Willen ein. «Es ist extrem warm, zum Teil über Null Grad. Wir hätten 26 Schneekanonen bereit. Aber wir brauchen kalte Temperaturen, um Schnee zu machen.»

Am 29. findet die die erste Schneekontrolle der Fis statt. Bis dahin brauchts Schnee – oder die unmittelbare Aussicht darauf. «Wir geraten nicht in Panik, wir können es ja sowieso nicht beeinflussen», sagt Willen.

Panik brauchts auch nicht. Denn viel fehlt nicht, um das Chuenisbärgli in ein Winterland zu verwandeln. «Zwei richtig kalte Nächte mit minus 6 Grad würden schon reichen, dann wären wir auf der sicheren Seite.» Und ab Donnerstag, so Willen, sollte es etwas kühler werden.

Sicher ist: Sollte die weisse Pracht noch kommen, kommts gut. Willen: «Wir wären absolut parat!»