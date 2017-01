Jasmine Flury beeindruckt :  «Da habe ich zweimal leer geschluckt»

Während Lara Gut (25) regelmässig für Podestplätze sorgt und Mélanie Meillard (18) als Shooting Star gefeiert wird, steht Jasmine Flury meist im Schatten der medialen Aufmerksamkeit. Zu Unrecht! Denn: Die 23-Jährige zeigt eine starke Saison, ein WM-Ticket (Abfahrt) hat sie bereits in der Tasche.

In Cortina d'Ampezzo (It) will Flury ihre Aufwärtstendenz nun fortsetzen. Die Voraussetzungen dafür stimmen: Längst hat sie die Hüftprobleme, welche sie fast verzweifeln liessen, im Griff. Und auch die Ende November erlittene Gehirnerschütterung in Copper Moutain (USA) macht der Frau, die einst beim FC Davos spielte, nicht mehr zu schaffen.

Doch was denkt Jasmine über den Tofana-Schuss, bei dessen Einfahrt man durch eine Enge nahe an einem riesigen Felsen vorbeifährt? «Das ist mega spektakulär, bei der Besichtigung habe ich zweimal leer geschluckt.» Gemeistert hat Flury auch diese Stelle – so wie bereits einige andere Dinge in ihrer noch jungen Karriere.