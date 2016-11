Italiener melden :  Verletzungs-Schock für Lindsey Vonn

Lindsey Vonn kennt sich mit Blessuren aus: Zuletzt musste die US-Speed-Queen aufgrund einer Knieverletzung die Saison 2015/16 vorzeitig beenden.

Nun hat es Vonn offenbar erneut erwischt: Wie die «Gazzetta dello Sport» berichtet, hat sich die 32-Jährige in Vail (Colorado/USA) den Oberarm gebrochen und soll noch heute operiert werden.

Eine offizielle Bestätigung des Vorfalls fehlt allerdings noch. Sollte sich die Verletzung bewahrheiten, würde Vonn den Speed-Auftakt am 2. Dezember in Lake Louise wohl verpassen. Bis zum Saison-Höhepunkt, den Weltmeisterschaften in St. Moritz (6. - 19. Februar), blieben ihr immerhin noch 86 Tage. (cmü)