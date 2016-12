Das Podest:

1. Lara Gut (SUI)

2. Tina Weirather (LIE) +0,10

3. Sofia Goggia (ITA) +0,59

Die Schweizerinnen:

1. Lara Gut

7. Corinne Suter +0,84

17. Priska Nufer +1,38

41. Fabienne Suter +2,20

52. Denise Feierabend +3,36

So lief das Rennen:

Die frühen Nummern scheinen besser zu funktionieren beim ersten Super-G der Saison. Lara Gut übernimmt mit der Startnummer 7 die Führung knapp von der Nummer 5, Tina Weirather. Bei Gut sind keine grossen Schnitzer zu erkennen, so schafft es danach keine Fahrerin mehr, die Tessinerin zu gefährden, die wie schon 2013 und 2014 an dieser Stätte den Super-G gewinnt. Nach Platz 2 in der Abfahrt vom Samstag also klettert Lara noch ein Treppchen nach oben. Der fünfte Podestplatz für das Schweizer Team in diesem Winter. Es ist der zweite Saisonsieg für Gut nach dem Auftaktsieg im Riesenslalom in Sölden, ihr 20. Weltcupsieg insgesamt. Ebenfalls eine Super-Leistung setzt Corinne Suter in den Schnee. Sie holt sich Gratulationen für Platz 7 ab – genauso wie Priska Nufer, die mit Nummer 49 auf Rang 17 fährt.

Der Aufreger:

Der Schnee macht den Organisatoren zu schaffen. Eigentlich wäre es um 19 Uhr (Schweizer Zeit) losgegangen. Wegen Schneefalls aber müssen Startzeit und -ort verschoben werden. Die Strecke wird um ca. 300 Meter verkürzt. Die Helfer geben Vollgas, um den Rennstart zu ermöglichen. Während des Rennens wird das Wetter dann auch nicht besser, womit es für die späten Nummern immer schwieriger wird, Lara Gut am Sieg zu hindern.

Weltcup-Stand:

Im Gesamtweltcup rückt Lara Gut mit den 100 Punkten für den Sieg im Super-G bis auf 28 Zähler auf die Führende Mikaela Shiffrin (USA) heran. Die Super-G-Wertung führt Lara nach dem ersten Rennen der Saison logischerweise an.

1. Mikaela Shiffrin 358 Punkte

2. Lara Gut 330

Nächste Rennen:

Am kommenden Wochenende gehts für die Ski-Frauen nach Sestrière (ITA), wo am Samstag ein Riesenslalom auf dem Programm steht. Am Sonntag folgt dann ein Slalom. (wst)