Holdener vs. Shiffrin in Levi Wer macht wen nervös?

Steht Mikaela Shiffrin (21) am Start eines Slalom-Rennens, gibt es am Ende nur eine Siegerin: sie! In den letzten acht Slaloms, an dem das US-Wunderkind teilnahm, war dies der Fall. Shiffrin gewann dabei nicht nur, sondern deklassierte ihre Gegnerinnen regelmässig. So wie vor einem Jahr, als sie beim Slalom in Aspen den Rekordvorsprung von 3,07 Sekunden Vorsprung auf die Zweite (Veronika Velez-Zuzulova) herausfuhr.

Davon haben ihre Gegnerinnen genug! Auch Wendy Holdener (23), das grösste Schweizer Slalom-Ass. Klar, dass auch sie aufgrund der grossen Zeitrückstände zu Shiffrin schon nervös wurde. Sie sagt: «Das kann es nicht sein! Als Sportlerin will man auch dorthin kommen, wo die Besten sind.» Zwar sei Shiffrin wohl auch im kommenden Winter das Mass aller Dinge, aber Holdener stellt klar: «Ich will ihr näher kommen, aufschliessen, sie nervös machen.»

Alleine ist sie dabei nicht, auch Frida Hansdotter (30) kündigt einen Grosskampf an. Die Schwedin gewann in der letzten Saison den Slalomweltcup - allerdings nur deshalb, weil Shiffrin wegen eines Innenbandrisses wochenlang pausieren musste.

Das Ziel von Holdener, Hansdotter und Co. ist klar: Shiffrin auf die Pelle rücken! «Wenn wir sie aus der Reserve locken, bekommt sie vielleicht auch Probleme», sagt Holdener.

Mit 21 Jahren ist Shiffrin bereits 20 Weltcupsiege auf dem Konto. Keine noch aktive Fahrerin war in diesem Alter auch nur annähernd so erfolgreich. Dazu ist Shiffrin Olympiasiegerin und zweifache Weltmeisterin.

Vor Ehrfurcht werden ihre Gegnerinnen trotzdem nicht erstarren. Der Schweizer Frauen-Cheftrainer Hans Flatscher gibt die Marschroute durch: «Niemand ist unschlagbar. Auch Shiffrin nicht!»