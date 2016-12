Das Podest: Mit der Bestzeit im Rücken vergibt Alexis Pinturault den zweiten Sieg am zweiten Tag in Val d'Isère (nach dem Riesenslalom-Sieg am Samstag), scheidet im Schlusslauf aus. Henrik Kristoffersen schlägt bei seinem Slalom-Debüt in der aktuellen Saison Gesamtweltcupsieger Marcel Hirscher. Der 22-Jährige trat beim ersten Slalom in Levi (Fi) wegen Differenzen mit dem norwegischen Verband nicht an (siehe Vorschau).

1. Henrik Kristoffersen (Nor) 1:44.54

2. Marcel Hirscher (Ö) +0.75

3. Alexander Choroschilow (Russ) +1.92

Die Schweizer: Von neun Schweizer Startern schaffen es drei in den 2. Lauf. Und alle fahren in die Punkte:

11. Daniel Yule +3.22

12. Luca Aerni +3.23

24. Ramon Zenhäusern +5.99

Der Aufreger: Armand Marchant (18) gelingt Historisches: Das Talent erreicht als erster belgischer Skifahrer im Weltcup einen zweiten Slalom-Lauf und fährt als 18. gar in die Punkte!

Die Stimmen: Daniel Yule bleibt der Exploit im 2. Lauf verwehrt. Gegenüber «SRF» erklärt der 23-Jährige: «Ich muss mehr dran glauben. Ich weiss nicht genau, was es ist – das Glück, die Lockerheit. Wir nennen es den X-Faktor.»

So gehts weiter: Nächste Woche in Gröden (Ita) gehts im Weltcup mit einem Super-G (16.12) und der Abfahrt (17.12) weiter. Der nächste Slalom findet am 22.12 in Madonna di Campiglio (Ita) statt.