Liveticker :  Weltcup in Alta Badia - Parallel-Riesenslalom der Herren

Am Montagabend wird auf der Gran Risa von Alta Badia zum zweiten Mal überhaupt der nächtliche Parallel-Riesenslalom ausgetragen.

In der Disziplin, die auf letzte Saison hin in den Weltcup-Kalender aufgenommen wurde, messen sich die 16 besten Athleten aus dem Riesenslalom, die vier besten aus der Weltcup-Gesamtwertung und die zwölf Besten vom ersten Riesenslalom-Lauf vom Sonntag Kopf an Kopf.

Mit Gino Caviezel, Carlo Janka, Justin Murisier und Marco Odermatt gehen vier Schweizer an den Start.

Der Modus

In der ersten Runde werden zwei Durchgänge ausgetragen. Dabei öffnen sich die Starttore im zweiten Lauf dem Zeitunterschied des ersten Laufs entsprechend. Wer im zweiten Lauf zuerst über die Ziellinie fährt, steht in den Achtelfinals.

Im Achtelfinal darf derjenige Athlet mit der tieferen Startnummer den Kurs wählen. Gesammelte Weltcuppunkte fliessen sowohl in den Gesamtweltcup, als auch in den Riesenslalom-Weltcup ein.

Die Startliste

(sih)