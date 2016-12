Das Podest: Mathieu Faivre schlägt Marcel Hirscher (Ö) im zweiten Lauf klar, nachdem er nur eine Hundertstelsekunde zurückgelegen hat. Dritter wird mit Alexis Pinturault ebenfalls ein Franzose.

Die Schweizer: Nach dem ersten Lauf war Gino Caviezel bester Schweizer (10.). Im zweiten Lauf fällt er hinter Justin Murisier (15.) zurück, klassiert sich auf dem 21. Rang. Loïc Meillard (20) fährt zum dritten Mal in seiner Karriere in die Weltcup-Punkte. Carlo Janka scheidet aus, nachdem er bei einer Bodenwelle die Kontrolle verlor.

Das gab zu reden: Die französische Dominanz. Unsere westlichen Nachbarn sind unter den Top 5 gleich viermal vertreten! Thomas Fanara (4.) und Victor Muffat-Jeandet (5.) klassieren sich direkt hinter Landsmann Pinturault.

Die Stimmen: «Mein Ziel war, heute in die Punkte zu kommen», zeigt sich Talent Loïc Meillard gegenüber «SRF» zufrieden mit seinem Ergebnis.

Das nächste Rennen: Die Skifahrer starten auch nächstes Wochenende in Val d'Isère, in den technischen Disziplinen: Am Samstag (10.12.) steht wiederum ein Riesenslalom an, am Sonntag (11.12.) der Slalom.