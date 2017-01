Mölgg gewinnt den Slalom in Zagreb Yule verpasst Podest knapp

Die Überraschung:

Wir reiben verwundert unsere Augen im Schneegestöber von Zagreb! Weder Marcel Hirscher noch Henrik Kristoffersen bringen sich für den zweiten Durchgang in die Pole-Position. Sondern Manuel Feller! Der Österreicher mit der Startnummer 21 profitiert vom nachlassenden Niederschlag – und nutzt die Gunst der Stunde mit der Bestzeit. Nicht weniger überraschend: Julien Lizeroux liegt an zweiter Stelle. Der 37-jährige Franzose konnte sich in den bisherigen drei Slaloms in dieser Saison nie in die Top 10 fahren. Jetzt legt er einen Traumlauf in den kroatischen Schnee. Dahinter der nächste Hammer: Mark Engel aus den Vereinigten Staaten (als 45. gestartet!) schlängelt sich entfesselt auf den dritten Zwischenrang! Dahinter liegen mit Marcel Hirscher, Manfred Mölgg und Henrik Kristoffersen die üblichen Favoriten.

Die ersten Drei:

1. Manuel Feller (Österreich, 58,13)

2. Julien Lizeroux (Frankreich, +0,05)

3. Mark Engel (USA, +0,28)

Die Schweizer:

Sackstarke Leistung von Daniel Yule! Er überquert zeitgleich mit Slalom-Meister Kristoffersen die Ziellinie, was Platz fünf bedeutet. Schaut heute gar ein Podestplatz heraus? Luca Aerni zeigt eine solide Fahrt, der Exploit will ihm aber nicht gelingen – er wird 12. (+0,78 Sekunden Rückstand). Bei Roman Zenhäusern leuchtet am Schluss ein Rückstand von 1,45 Sekunden auf – Platz 28. Marc Gini ist im ersten Streckenabschnitt gut unterwegs, fädelt dann aber fädelt ein. Schade! Auch Reto Schmidiger und Sandro Simonet kommen nicht im Ziel an. Marc Rochat qualifiziert sich als 22. für den Entscheidungsgang.

Die Stimmen:

Mölgg gegenüber SRF: «Es war sehr schwierig, mit viel Schneefall. Aber ich bin trotzdem zufrieden, es war eine solide Leistung.»

Yule: «Ich bin wirklich zufrieden. Es war nicht einfach zu fahren, die Sicht war nicht gut und der Boden unruhig. Aber die Linie hat gut gepasst.»

Aerni: «Oben habe ich den Rhythmus noch nicht gefunden, im unteren Abschnitt bin ich dann aber die drittbeste Zeit gefahren. So will ich im zweiten Lauf weitermachen.»

Kristoffersen: «Es war sehr schwierig, die Strecke ist sehr unruhig. Der Rückstand ist ok, aber ich kann es sicher noch besser machen.»

Zenhäusern: «Es war eine solide Fahrt.»

So gehts weiter:

Der zweite Lauf geht heute Abend ab 18 Uhr über die Bühne. Natürlich gibts die Entscheidung live bei uns im Ticker und Stream!