Carlo Janka holt sich in Alta Badia den zweiten Platz!

Das Podest:

1. Cyprien Sarrazin (FRA)

2. Carlo Janka (SUI)

3. Kjetil Jansrud (NOR)

Das Rennen: Spätestens mit dem Schweizer Viertelfinal zwischen Carlo Janka und Gino Caviezel wird klar: Da liegt was drin! Janko setzt sich mit acht Hundertsel Vorsprung durch und qualifiziert sich nach einem denkwürdigen Halbfinal gegen Jansrud für den grossen Final und sichert so den ersten Weltcup-Podesplatz eines Schweizers in dieser Saison. Im Final unterliegt er schliesslich dem jungen Franzosen Sarrazin, der mit einer dominanten Leistung seinen ersten Weltcup-Sieg sichert. Und das, obwohl er bereits beim Start seinen Stock verliert.

Caviezel wird am Ende Siebter. Im Duell der beiden Junioren-Weltmeister scheitert Marco Odermatt an Henrik Kristoffersen im Sechzehntelfinal, verliert auf den Norweger fast sieben Hundertsel. Auch Justin Murisier kommt nicht über die erste Runde hinaus, nachdem er gegen den späteren Finalisten Sarrazin einen grossen Rückstand (elf Hundertstel) aus dem ersten Lauf aufholen muss und zu viel Risiko in Kauf nimmt. Er kommt vom Kurs ab und verpasst die letzten Tore. Die Mitfavoriten Neureuther (fliegt gegen Caviezel raus) und Hirscher (gegen Missilier) scheitert bereits in den Sechzehntelfinals, für den Weltcup-Zweiten Pinturault ist im Achtelfinal Schluss.

Die «SRF»-Stimmen:

Carlo Janka: «Der Viertelfinal gegen Caviezel war das wichtigste Duell des Jahres. Diesen Sieg kann ich Gino noch lange unter die Nase reiben.»

Gino Caviezel: «Es war ein toller Abend und wir Schweizer waren gut unterwegs. Das nächste Mal werde ich gegen Carlo bereit sein.»

Weltcup-Stand Gesamt: Marcel Hirscher führt mit 171 Punkten vor Kjetil Jansrud und 240 Punkten vor Alexis Pinturault. Carlo Janka liegt auf Rang 8 347 Punkte zurück.

Weltcup-Stand Riesenslalom: Da befindet sich Janka auf dem 12. Platz, mit 242 Punkten Rückstand auf den Führenden Hirscher.

So gehts weiter: Gemütlicher Jahresausklang? Fehlanzeige. Am 22.12. steht der Slalom in Madonna di Campiglio auf dem Programm, ehe am 28./29.12 die Abfahrt und die Kombi in Santa Caterina über die Bühne gehen. (sih)