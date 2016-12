Goldene Chance im Kugelkampf :  Darum ist Lara gegen Shiffrin im Vorteil

In Val d'Isère winkt Lara Gut (25) eine goldene Chance. Im Kampf um die grosse Kristallkugel kann sie nicht nur an der Führenden Mikaela Shiffrin (21) vorbeiziehen, sondern sie regelrecht stehen lassen. Warum?

Erstens: Shiffrin ist müde, sie verzichtet auf alle Rennen (Kombination, Abfahrt und Super-G). Vor dem Fernseher wird sie zusehen müssen, wie ihr Vorsprung von aktuell 105 Punkten dahinschmelzen wird. Zwar sagt Shiffrin: «Ich verliere nichts, wenn ich den Gesamtweltcup nicht gewinne.» Aber eben auch: «Es wäre schön, im Frühling noch im Rennen zu sein.»

Zweitens: Gut ist in hervorragender Form, im ersten Abfahrts-Training schockierte sie die Gegnerinnen mit einem Vorsprung von einer Sekunde und mehr. Zuletzt zeigte Gut ausserdem in Sestriere (It), dass sie auch im Slalom stabiler geworden ist – wichtig im Hinblick auf die Kombination.

Drittens: Die «Piste Oreiller-Killy» liegt Gut. Das demonstrierte sie schon letztes Jahr mit den Siegen in Kombination und Abfahrt. Und nun steht mit dem Super-G auch noch ihre «Schokoladen-Disziplin» auf dem Programm. Speed-Trainer Roland Platzer: «Lara zählt mittlerweile auf jeder Piste der Welt zu den Besten.»

Gut selbst mag – wie immer – nicht über den Gesamtweltcup reden. Sie wirkt aber nicht mehr genervt, wenn sie dazu befragt wird. Heute lacht sie: «Letztes Jahr hiess es immer Lara gegen Lindsey, nun Lara gegen Shiffrin. Ihr habt immer etwas auf Lager!» Wichtig sei es, nicht unnötige Energien zu verlieren. «Wenn man nur ans Gewinnen und Punkten denkt, ist das Zeitverschwendung.»

Fakt bleibt: 300 Punkte liegen für Gut auf dem Präsentierteller. Oder sogar auf dem Silbertablett?