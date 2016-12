Stuhec gewinnt auch Abfahrt Wieder ein Nuller für Lara Gut in Val d'Isère!

Lara Gut liebt Val d'Isère. Hier hat sie als 17-Jährige einst zwei WM-Silbermedaillen abgeräumt.

Am Freitag in der Kombination lief es für die Tessinerin für einmal nicht nach Wunsch. Out im Slalom. Keine Weltcup-Punkte.

Dass soll heute anders werden! Lara Gut fühlt sich auf der Abfahrsstrecke in den französischen Alpen wie zu Hause und will im Kampf um den Gesamtweltcup die vollen 100 Punkte einfahren.

Es wäre Laras erster Abfahrtssieg in diesem Winter. Auf der ungeliebten Piste in Lake Louise fuhr sie bekanntlich die beachtlichen Ränge 4 und 2 heraus.

Klappts heute? Laras ärgste Konkurrentinnen kommen aus Slowenien und Italien. Die Aufsteigerinnen der bisherigen Saison – Ilka Stuhec und Sofia Goggia – haben Gut auch in der Kombi-Abfahrt geschlagen.

Doch wer die Schweizerin kennt, weiss, dass sie nur so auf Revanche brennt!

Die Startnummern der Schweizerinnen:

3 Corinne Suter

9 Lara Gut

26 Joana Hählen

34 Jasmin Flury

44 Denise Feierabend

48 Priska Nufer

51 Michelle Gisin

Verfolgen Sie die Frauen-Abfahrt in Val d'Isère live ab 10.30 mit BLICK!