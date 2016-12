Fabienne Suter in Lake Louise: Endlich erwiderte Liebe

Viele Jahre lang verliefen die Wochenenden für Fabienne Suter (32) in Lake Louise nach dem gleichen Muster. Sie reiste an, trainierte, fuhr die Rennen und reiste enttäuscht wieder ab. Es stand fest: Die Hochgeschwindigkeitspiste im Banff National-Park war nichts für die technisch starke Schwyzerin. Aber: Suter verlor trotz aller Rückschläge nie den Mut.

«Ich mag Kanada. Es ist schön, ruhig und gemütlich», sagt sie. Und tatsächlich: Die positive Grundhaltung der Schwyzerin zahlt sich im letzten Winter aus, ihre Liebe zur Region wird endlich auch vom Berg erwidert. In der Abfahrt rast Suter auf den 2. Rang. «Ich sagte mir immer: dieses Mal klappt's! Schön, dass es dann wirklich einmal so war. Seither macht es mir noch mehr Spass, hierherzukommen», schmunzelt Suter.

In den nächsten Tagen darf man allerdings keine ähnliche Platzierung von Suter erwarten. Warum? Weil sie sie Ende Oktober bei einem Sturz das Innenband im rechten Knie zerrte und danach nur eingeschränkt trainieren konnte. Trotzdem scheint die Form zu stimmen. «Ich bin sehr froh, dass es so ist. Und ich hoffe, dass ich mich in den Rennen noch steigern kann.»