Am Samstag strahlt Lara Gut (25) nach Platz 2 in der Abfahrt: «Ich habe mich mit der Piste versöhnt.» Zum ersten Mal im 15. Anlauf – und nach Rang 4 am Freitag – schafft es die Tessinerin aufs Abfahrtspodest in Lake Louise.

Tags darauf steht zum Abschluss der Wettkämpfe im Banff-National-Park der erste Super-G der Saison auf dem Programm. Und dort gehört Lara natürlich wieder zu den heissesten Schweizer Eisen.

Schafft sie es, ihren Sieg aus dem Jahr 2013 zu wiederholen? Der Start muss jedenfalls wegen schlechtem Wetter auf 20 Uhr verschoben werden.

