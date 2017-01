Lara Gut schafft den Super-G-Hattrick

Das Podest:

1. Lara Gut (Sui) 1:17.92

2. Stephanie Venier (Aut) +0.67

3. Tina Weirather (Lie) +0.86

So lief das Rennen: Lara Gut gibt mit der Startnummer 7 gleich mal den Tarif durch! Mit einem Vorsprung im Ziel von mehr als einer halben Sekunde legt sie eine neue Bestzeit vor. Wie gut diese Zeit ist, zeigt sich spätestens nach der Startnummer 13, nach Lindsey Vonn. Die Amerikanerin verliert 1.67 Sekunden auf Gut und findet sich am Ende auf Rang 9 wieder. Schneller als Lara fährt keine mehr. Für Gut bedeutet das der dritte Super-G-Sieg in Serie.

Die Schweizerinnen:

11. Corinne Suter

17. Fabienne Suter

19. Joana Hählen

20. Priska Nufer

Out: Jasmine Flury

Out: Denise Feierabend

Weitere Aufreger: Harte, anspruchsvolle Strecke in Garmisch-Partenkirchen. Und schwierig gesteckt! Viele technische Passagen sorgen für diverse Ausfälle. So fahren mit Sofia Goggia, Viktoria Rebensburg, Anna Veith und Tamara Tippler gleich vier Topfahrerinnen am Tor vorbei.

Die Stimmen:

Lara Gut gibt sich selbstkritisch: «Es war nicht die perfekte Fahrt. Im Ziel bin ich nicht überzeugt gewesen. Es ist ein schwieriger Super-G und es ist unmöglich, wenn man Fehler macht, noch schnell zu sein. Ich hätte mehr pushen können. Jetzt versuche ich nächste Woche noch besser auf dem Ski zu stehen.»

Lindsey Vonn: «Das Timing war heute nicht da. Ich hatte Probleme mit dem Eis gehabt. Aber es ist ein guter erster Schritt nach der Verletzung. Ich denke, es passt nächste Woche wieder.»

So gehts weiter: Kommenden Dienstag findet in Kronplatz (Italien) der Riesenslalom statt. Nächsten Samstag folgt die Abfahrt in Cortina (Italien).