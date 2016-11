Ski-Weltcup: Lindsey Vonn droht Lara Gut jetzt schon auf Twitter

Die Experten sind sich einig: Lara Gut (25) ist in diesem Winter jene Fahrerin, die es zu schlagen gilt. Die Tessinerin ist die aktuelle Gesamtweltcup-Siegerin und schockierte die Konkurrenz beim Saisonauftakt in Sölden. Satte 1,44 Sekunden Vorsprung hatte sie im Zielt auf die Zweitplatzierte Mikaela Shiffrin (21). Die junge Amerikanerin dürfte für Gut denn auch die härteste Konkurrentin im Kampf um die grosse Kristallkugel sein.

Aber: Was ist eigentlich mit Lindsey Vonn (32)? Nach ihrer im Februar erlittenen Knieverletzung ist sie noch nicht so weit. Aber schon bald! In Colorado holt sich das US-Girl den letzten Schliff im Training. Via Twitter nennt sie ihr Ziel: «Bereit sein, anderen den Allerwertesten zu versohlen.» So die wörtliche Übersetzung. Gemeint ist: Vonn will ihre Konkurrentinnen klar schlagen!

.@lindseyvonn is ready for her return to the slopes. https://t.co/gbeGCrOf4q — UNINTERRUPTED (@uninterrupted) 2013-07-22 14:22:09.0

Vonns Ziel ist nicht der Gesamtweltcup. Auch wenn sie diesen schon vier Mal gewinnen konnte. Nein, die Rekord-Frau bei den Frauen (76 Weltcup-Siege) möchte insgesamt den Bestwert von Ingemar Stenmark (86 Siege) übertreffen.

Damit dies gelingt, muss Vonn künftig unter anderem regelmässig Lara Gut bezwingen. Die Amerikanerin hegt offenbar keine Zweifel, dass ihr dies gelingen wird.