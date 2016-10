Lara ist noch athletischer und fokussierter als letztes Jahr

Der Schweizer Skisport steht vor einem ganz wichtigen Winter. Die Heim-WM in St. Moritz wirft ihre Schatten voraus. Kommt im Vorfeld Euphorie auf? Lassen sich die Leute begeistern?

Damit St. Moritz zur ganz grossen Party wird braucht es Spitzenplätze und Medaillen. Und muss der Aufwärtstrend bei Swiss Ski anhalten.

Die Triumphfahrt von Lara Gut in Sölden ist auch unter diesem Aspekt ein Glücksfall. Gut hat diesen Winter perfekt lanciert. Und für die so wichtige Initialzündung gesorgt.

Das freut nicht zuletzt auch Urs Lehmann. Der Präsident von Swiss Ski strahlte jedenfalls im Zielraum. «So kann es weitergehen. Eine überragende Teamleaderin und dahinter junge Talente. Das macht Freude.»

Und Lara Gut hat in Sölden bewiesen, dass sie offenbar endgültig bei sich selber angekommen ist. Noch athletischer, noch fokussierter und nach diesem Erfolg mit noch mehr Selbstvertrauen. In ihrem Schatten können sich die jungen Talente in Ruhe entwickeln.

Bleibt sie gesund, wird sie auch in St. Moritz ein grosser Trumpf sein. Bei Swiss Ski will man aber für die WM keine Medaillenvorgabe machen. «Wir definieren da keine konkrete Zahl», sagt Lehmann.

2011 in Garmisch und 2013 in Schladming war die Ernüchterung nach je einem einzigen Medaillengewinn gross. 2015 in Vail hat man dann dreimal Edelmetall geholt. Klar ist, dass man diesen Aufwärtstrend in St. Moritz fortsetzen will.

Wie wäre es mit fünf Medaillen, Herr Lehmann? «Ja, damit wären wir zufrieden.»