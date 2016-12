Das meint BLICK zu den Sports Awards :  Deshalb hat Lara Gut verdient gewonnen

Endlich hat sie es geschafft: Nachdem Lara Gut im Frühling die grosse Kristallkugel in die Arme nehmen durfte, ist sie nicht nur die erste Schweizer Gesamtweltcup-Siegerin seit 21 Jahren nach Vreni Schneider – sie ist nun auch die Siegerin der Herzen unserer Nation. Erstmals wird die Tessinerin, die gestern auch noch ihr 21. Weltcuprennen gewann, zur Schweizer Sportlerin des Jahres gewählt.

Sie hat dies mehr als verdient. Hätte sie bereits andere Jahre zuvor, scheiterte dabei aber bei drei früheren Nominationen jeweils an Daniela Ryf, Dominique Gisin oder Giulia Steingruber, dem «Schätzchen der Nation».

Lara selbst wollte nie ein solches sein. Sie liess sportliche Fakten sprechen, nicht Emotionen. Doch der «Sport Award» ist ein emotionaler Preis. 2008 berührte Gut die Schweiz, als sie 17-jährig in St. Moritz bei ihrer ersten Weltcup-Abfahrt übers Ziel und dennoch aufs Podest rutschte und im Super-G gewann. Prompt wurde der strahlende Blondschopf Newcomerin des Jahres.

In den Folgejahren aber verlor sie ihre Unbekümmertheit. Mit spitzem Mundwerk, Reserviertheit gegenüber den Medien und Spezialstatus im Team liess das Riesentalent nur wenige Menschen sich in die Seele blicken. Der Schutzwall stand, was andere von ihr denken, war ihr vermeintlich egal.

Doch in den letzten Wochen, in denen sie fast bei jedem Rennen als Favoritin an den Start ging, gab die 25-Jährige mehr von sich preis als jemals zuvor. Sie sprach von Tiefpunkten, Ängsten, stand zu ihrer Verletzlichkeit. Die Schweizer haben Mensch Lara kennengelernt. Und dankten es ihr mit 34,56 Prozent der Stimmen.