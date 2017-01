Ist das Comeback von Lindsey Vonn nun geglückt oder nicht? «Ich bin nicht hierher gekommen, um Zehnte zu werden. Ich will gewinnen», hatte sie vor ihrem Comeback in Altenmarkt-Zauchensee (Ö) grosse Töne gespuckt.

Letztlich wurde es Rang 13 mit eineinhalb Sekunden Rückstand. «Ich bin sehr happy», resümierte die 32-Jährige trotzdem. Kein Wunder, ist sie doch nach ihrem Oberarmbruch noch immer handicapiert.

«Ich habe Probleme mit einfachen Sachen, wie meinen Skihandschuh anzuziehen oder mir die Haare zu machen», so die 76-fache Weltcup-Siegerin. Ihr Fazit: «Ich brauche noch etwas Zeit.»

Bei der WM in St. Moritz (ab 6. Februar) will Vonn dann wieder Top sein: «Das ist mein grosses Ziel. Und ich will Rache nehmen!»

Wie bitte? Lindsey erklärt: «2003 hatten mich meine Trainer nicht für die WM in St. Moritz nominiert. Sie meinten, ich sei nicht gut genug. Das habe ich nicht vergessen!»