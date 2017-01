Vreni Schneider macht Lara Mut «Du schaffst das!»

Maribor – alleine der Name weckt schöne Schweizer Ski-Erinnerungen. Sonja Nef gewann hier zwei Rennen (2000, 2001), Erika Hess gar deren drei (1983, 1984, 1986). Vor allem aber eine Schweizerin räumte im Nordosten Sloweniens richtig ab: Vreni Schneider. Sage und schreibe 8 (!) Mal triumphierte die Elmerin zwischen 1986 und 1994. Das ist bis heute Rekord! Sie erinnert sich: «Ich mochte den Hang und liebte das Publikum. Mit der Zeit wurde Maribor für mich zu einer Art Heimrennen. Sobald ich dorthin fuhr, wusste ich: es wird klappen!» Einer der erwähnten Maribor-Siege (1991) fuhr «Gold-Vreni» zwar in Kranjska Gora ein, da dieser aber als Ersatzort galt, ist sie trotzdem zuoberst in den Geschichtsbüchern Maribors verewigt.

Davon sind die aktuellen Schweizer Ski-Cracks meilenweit entfernt, keine fuhr in je in die Top 3. Im Fall von Lara Gut erstaunt dies, stand die 25-Jährige doch in ihrer Karriere doch bereits 38 Mal an total 16 verschiedenen Weltcup-Orten auf einem Podest. In Maribor klappte es dagegen in vier Anläufen (noch) nie – zwei Ausfälle, einmal 19. und einmal Sechste. Ein schlechtes Omen? «Nein. Wenn man gut drauf ist, ist das Wurst», ist Frauen-Cheftrainer Hans Flatscher überzeugt.

Die Frage ist also, ob Lara gut drauf ist. Nach dem Chaos-Riesenslalom von Semmering (Platz 6) kurz vor Neujahr sagte die Tessinerin niedergeschlagen: «Ich muss einiges verbessern.» Mit «einiges» meinte Lara: eine direktere Linienführung und ein besseres Timing. Genau daran arbeitete sie zuletzt in Tarvisio (It). Ob es sich auszahlt? Schneider glaubt daran: «Lara schafft das! Sie ist nicht nur auf der Piste extrem stark, sondern auch im Kopf. Dass sie in Maribor bislang wenig Erfolg hatte, wird sie nicht belasten.» Flatscher ergänzt:«Lara kann super schnell sein – vor allem wenn es eisig und hart ist». Und was sagen die Wetterfrösche voraus? Genau: Deutliche Minus-Grade!

Der erste Lauf des Riesenslaloms von Maribor gibts am Samstag ab 09.15 Uhr live auf Blick.ch.