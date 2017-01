Vonn über ihren neuen Partner :  «Schön zu wissen, dass dich jemand liebt»

Lindsey Vonn gibt Vollgas! Zwar noch nicht auf der Piste, aber zumindest verbal. Nach dem abgesagten ersten Training in Altenmarkt-Zauchensee (Ö) sagt die Speed-Queen: «Ich fahre sicher nicht, um Zehnte zu werden. Mein Ziel ist es, die Abfahrt zu gewinnen.» Die Journalisten trauen ihren Ohren nicht.

Zur Erinnerung: Die 32-Jährige hat soeben eine zweimonatige Verletzungpause hinter sich und der Oberarmbruch ist noch längst nicht ausgeheilt. «Es ist ein Risiko, schon wieder einzusteigen. Aber ich nehme es in Kauf.» Aber warum? Ganz einfach: Vonn möchte vor der WM möglichst viele Rennen bestreiten, um in Top-Form nach St. Moritz zu reisen. Doch nicht nur dies. Super-Lindsey sagt: «Ich möchte in diesem Winter noch den Abfahrts-Weltcup und den Super-G-Weltcup gewinnen.» Was für eine Ansage! Immerhin haben Ilka Stuhec in der Abfahrt (300 Punkte) und Lara Gut im Super-G (200 Punkte) bislang alle Rennen gewinnen können.

«Ich habe Selbstvertrauen. Im Kopf fühle ich mich stark», begründet Vonn ihre kecken Aussagen. Aber hat sie nach der komplizierten Verletzung nicht auch Angst? «Es ist sicher ein grosses Risiko für den Rest meiner Karriere. Ich habe eine Platte da drinnen. Würde ich mich wieder am gleichen Ort verletzen, würde es sehr kompliziert», sagt Vonn. Sollte bei ihrem Comeback tatsächlich etwas Schlimmes geschehen, hat ihr Team vorgesorgt. So wurde ein Notfallszenario inklusive Hubschrauber-Einsatz ausgearbeitet.

Doch Schluss mit möglichen Hiobsbotschaften! Was ist mit der Liebe, Lindsey? «Ich bin sehr glücklich im Moment. Es ist wichtig zu wissen, dass jemand dich liebt. Egal was du machst.» Zur Erinnerung: Vonn ist seit einigen Monaten mit dem Ex-Footballer Kenan Smith (35) liiert. Sehr zur Enttäuschung mancher Männer. «Aber gut für mich!», lacht Lindsey.