«Es war nicht mein Tag» Holdener schafft trotz Bauch-Schmerzen Podest-Hattrick

Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn – und elf? Mikaela Shiffrin hat in Sestriere die Chance, ihren elften Slalom in Serie zu gewinnen. Verrückt! Und tatsächlich gibt es kaum jemanden, der am nächsten Sieg der 21-jährigen Amerikanerin zweifelt.

Shiffrin selbst will davon nichts wissen. Sie weiss: Monster-Differenzen wie die 3,07 Sekunden Vorsprung in Aspen vor einem Jahr gibts kaum noch. «Die anderen Fahrerinnen werden schneller. Speziell Wendy Holdener. Sie ist super schnell!» Die anerkennenden Worte der Slalom-Queen kommen nicht von ungefähr: Holdener (23) belegte in den bisherigen Slaloms des Winters die Plätze 2 und 3 – damit ist sie die erste Anwärterin auf einen Überraschungscoup.

Shiffrin selbst könnte auch ohne Platz 1 gut leben. «Ich weine nicht, wenn ich nicht 20 Slaloms in Serie gewinne», sagt sie schmunzelnd. Sie gibt zu, dass der Erwartungsdruck manchmal brutal sei.

Zum Beispiel vor zwei Wochen beim Heim-Slalom in Killington. «Ich fragte mich: Wenn ich so nervös bin, wieso fahre ich noch? So machts keinen Spass mehr.» Letztlich sei der Tag «unglaublich schön» gewesen, «aber erst, als das Rennen vorbei war. Ich versuche darum nicht weit nach vorne zu schauen, sondern nur noch gut zu fahren.»