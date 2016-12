Shiffrin liegt im Slalom am Semmering in Front Holdener nach 1. Lauf starke Dritte

Die ersten Drei:

Wer, wenn nicht sie? Mikaela Shiffrin fährt einmal mehr in diesem Ski-Winter die Bestzeit. Allerdings ist ihr Vorsprung auf die zweitplatzierte Veronika Zuzulova mit nur neun Hundertstel hauchdünn. Dahinter liegen Wendy Holdener und Frida Hansdotter zeitgleich.

Die Schweizerinnen:

Auf der vereisten und holprigen Strecke findet sich Wendy Holdener zu Beginn nicht ganz zurecht. Im zweiten Abschnitt zündet sie aber den Turbo und ist noch voll dabei um den Sieg (+0.59). Michelle Gisin unterlaufen einige Schnitzer, die sich mit einem Rückstand von 1.35 Sekunden auch auf der Anzeigetafel widerspiegeln – Rang 10 nach dem ersten Lauf. Melanie Meillard hält wacker mit, verliert 2.15 Sekunden auf die Spitze und landet auf dem 15. Platz. Denise Feierabend erwischt keinen guten Durchgang (+3.44, Rang 22) und muss um den zweiten zittern.

Stand nach 40 Fahrerinnen.

Die Stimmen:

Wendy Holdener gegenüber SRF: «Ich habe mich auf der Strecke nicht richtig wohl gefühlt. Ich weiss, wie es ist, wenn man cool Skifahren kann und das habe ich heute noch nicht getan. Mal schauen, dass ich einen guten zweiten Lauf habe und aufholen kann.»

Michelle Gisin: «Ich bin sehr schlecht gestartet, hatte mich nicht so richtig getraut. Unten konnte ich ein bisschen aufdrehen. Ich hoffe, dass ich das in den zweiten Lauf mitnehmen kann.»

Mikaela Shiffrin: «Es war ein grosser Kampf. So, wie in diesen Slalom-Lauf, musste ich mich noch nie reinbeissen. Ich habe ein paar Fehler gemacht und hoffe, dass ich das im zweiten Lauf beheben kann.»

Das Malheur:

Drei Rennen, drei Nuller für Resi Stiegler in Semmering: Der US-Amerikanerin gelingt nach den zwei Riesen-Outs auch im Slalom rein gar nichts und scheidet auch heute aus. Sie wird wohl Alpträume von diesem Hang haben.

So gehts weiter:

Der zweite Lauf geht ab 18 Uhr bei Flutlicht über die Bühne. Bei BLICK sind Sie natürlich live mit dabei!