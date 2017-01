Hansdotter triumphiert im Flachau-Slalom Holdener rast zum 6. Mal im 7. Rennen aufs Podest!

Die ersten Drei:

1. Frida Hansdotter (56,91 Sekunden)

In den letzten fünf Slaloms in Flachau war sie immer auf dem Podest. Mit einer entfesselten Fahrt bringt sich die Schwedin heuer für den zweiten Durchgang in die Pole-Position. Besser gehts nicht!

2. Wendy Holdener (+0,95 Sekunden Rückstand)

Dynamisch, abgebrüht und schnell: Insbesondere im unteren Streckenabschnitt eine bärenstarke Leistung.

3. Nina Löseth (+1,08)

Die Norwegerin, als Zweite gestartet, fühlt isch in Flachau pudelwohl und liebäugelt mit einem Top-Resultat.

Die Überraschung:

Nanu, was ist denn mit Mikaela Shiffrin los? Die US-Amerikanerin könnte heute bereits die Kristallkugel holen. Machen ihr die Nerven einen Strich durch die Rechnung? Sie verliert auf Hansdotter fast eineinhalb Sekunden und liegt in der Halbzeit bloss an fünfter Stelle.

Die weiteren Schweizerinnen:

Michelle Gisin legt einen anständigen Lauf in den Schnee von Flachau. Ihre Fahrt ist kontrolliert, sie lässt eine gewisse Prise Aggressivität vermissen (Platz 11, +2,19). Mit viel Risiko im unteren Teil schlängelt sich das Riesentalent Melanie Meillard auf den guten 12. Rang. Denise Feierabend hat ihre liebe Mühe, den Stangenwald zu bewältigen. Sie liegt an 18. Stelle nach Lauf eins. Lara Gut ist keine Slalom-Spezialistin. Daran ändert sich auch heute nichts, sie verpasst eine Stange und scheidet aus. Das Finale findet auch ohne Rahel Kopp (out) und Charlotte Chable (Platz 39) statt.

Die Stimmen:

Holdener gegenüber SRF: «Ich bin nicht gefahren, wie man es hätte sollen. Ich habe mich ein bisschen schwer getan. Oben hatte ich Mühe ins Fahren zu kommen, im letzten Teil ists am besten gelaufen.»

Shiffrin: «Ich bin auch ein bisschen überrascht. Ich war einfach nicht schnell genug. Das gabs auch schon, einfach nicht so häufig in den letzten Jahren.»

Gisin: «Wenn ich eine Sekunde hinter Wendy bin, ist das voll in Ordnung. Ich habe versucht, das Beste herauszuholen.»

Meillard: «Nach meinem Fehler oben hatte ich ein bisschen Angst und sagte mir, ich muss jetzt alles geben.»

So gehts weiter:

Den Entscheidungslauf im Nachtslalom von Flachau gibts ab 20.45 Uhr live bei uns im Ticker und Stream!