«Ich werde im richtigen Moment zurück sein» Gut zeigt sich optimistisch nach Cortina-Sturz

Das Podest: Ilka Stuhec triumphiert mit Startnummer 1, Anna Veith holt ihren ersten Podestplatz seit ihrem Comeback nach der langen Verletzungspause.

1. Ilka Stuhec (Sln) 1:19.81

2. Sofia Goggia (It) +0.31

3. Anna Veith (Ö) +0.70

...

4. Mikaela Shiffrin (USA) +0.73

12. Lindsey Vonn (USA) +1.43

Die Schweizerinnen:

26. Jasmine Flury +2.25

27. Joana Hählen +2.28

28. Fabienne Suter +2.31

29. Corinne Suter +2.36

Out: Lara Gut

Die Weiteren: Priska Nufer (33.), Michelle Gisin (38.), Denise Feierabend (46.)

Der Aufreger: Lara Guts Sturz! Die Gesamtweltcup-Zweite fährt mit Bestzeit Richtung Ziel, fädelt dann an einem Tor ein und scheidet aus. Danach greift sie sich während ihrer langsamen Restfahrt ins Ziel mit schmerzverzerrtem Gesicht an ihren Oberschenkel.

Nach einiger Zeit Ungewissheit dann die Entwarnung von Medienchef Jérôme Krieg: «Sie hat Prellungen am rechten Oberarm und Oberschenkel. Blaue Flecken. Aber sie blieb vor allem aus Enttäuschung so lange liegen. Danach hat sie sofort auf den Ergebnismonitor geschaut und war natürlich enttäuscht, sie hat abgewinkt. Sie ist auf dem Weg ins Hotel mit dem Osteopathen. Es sollte nicht allzu schlimm sein.»

Gut optimistisch: Unsere Schweizer WM-Hoffnung wendet sich Stunden nach dem Sturz über Facebook an ihre Fans: «Mir gehts gut, aber Eis wird in den nächsten Tag wohl mein bester Freund sein. Stockholm (City-Event vom nächsten Dienstag, Anm.) muss ich auslassen, aber ich werde im richtigen Moment zurück sein.» Damit meint Gut natürlich die Ski-WM in St. Moritz vom 6.-19. Februar.

So lief das Rennen: Lara Gut hätte Ilka Stuhecs Bestzeit wohl geknackt. Nach dem Ausscheiden der Schweizerin beissen sich alle anderen Fahrerinnen an der Startnummer 1 die Zähne aus. Überraschend fährt die Gesamtweltcup-Führende Mikaela Shiffrin – die Slalom-Spezialistin fährt beinahe aufs Podest.

Die Stimmen:

Mikaela Shiffrin: Ich ging davon aus, dass Lara heute gewinnt und ich die Führung im Gesamtweltcup verliere. Als sie ausschied, wollte ich einfach weiterhin meinen Plan durchziehen. Es ist ziemlich cool, dass ich Cortina noch immer als Weltcup-Leaderin verlasse. Im Ziel war ich wirklich überrascht, ich hätte nicht gedacht dass ich so gut unterwegs bin. In St. Moritz werde ich aber nur den Slalom und den Riesenslalom bestreiten - egal was heute war.»

Anna Veith: «Ich habe kurz mit Lara gesprochen. Sie ist enttäuscht und hat einige Prellungen. Es ist nicht mehr passiert, aber wenn eine Freundin wie Lara stürzt berührt mich das natürlich. Es wird einem immer wieder vor Augen geführt, wie schnell alles gehen kann und man dann nicht mehr dabei ist. Man lernt es, alles mehr zu schätzen.»

Lindsey Vonn: «Ich hatte mir ein anderes Wochenende erhofft. Aber ich bin immer noch ganz, immerhin. Das war ein Sicherheitslauf. Ich habe nicht alles riskiert – denn ich wollte nicht wieder ausscheiden. Dann hätte ich gar kein Selbstvertrauen für die WM gehabt.»

Joana Hählen: «Es ist enttäuschend. Ich habe es versucht, aber es hat nicht geklappt. Es würde mir sehr viel bedeuten, wenn ich nach St. Moritz dürfte - aber das entscheiden jetzt die Trainer. Ich habe den Sturz von Lara am Start gesehen. Lara wird das wegstecken. Sie kommt immer gut zurück nach solchen Rückschlägen.»

Die Weltcup-Stände:

Gesamt:

1. Mikaela Shiffrin 1103

2. Lara Gut 1023

3. Sofia Goggia 789

Super-G:

1. Lara Gut 300

2. Tina Weirather (Lie) 256

3. Ilka Stuhec 190

So gehts weiter: Bereits am Dienstag (31.1.) gehts weiter im Frauen-Weltcup: In Stockholm (Swe) steigt der City-Event (Parallel-Slalom). Den nächsten Super-G gibts an der WM in St. Moritz (7.2.)!