Nur drei Monate nach Oberarm-Bruch :  Vonn meldet sich zurück!

Die Katze aus dem Sack: Lindsey Vonn wird tatsächlich in Altenmarkt-Zauchensee (Ö) ihr Comeback geben. Die 32-Jährige erklärt gegenüber Eurosport: «Worte können nicht beschreiben, wie aufgeregt ich bin. Es waren lange drei Monate mit über 300 Stunden Rehabilitation, aber es hat sich gelohnt.»

Zur Erinnerung: Im Oktober hatte die erfolgreichste Skifahrerin der Geschichte (76 Weltcupsiege) einen komplizierten Oberarmbruch erlitten. «Es war bei weitem die schmerzhafteste Verletzung, die ich je hatte. Ich fühlte, wie die Knochen aneinanderrieben, die Nerven und alles. Einfach brutal.»

Get excited. @lindseyvonn is racing this weekend! https://t.co/bdY4F67Qzi https://t.co/i8To3irfo1 — usskiteam (@usskiteam) 2013-07-22 14:22:09.0

Nun will sich Vonn langsam an die Weltcup-Pisten herantasten. Tatsächlich? Nein! Sie gibt sich angriffig: «Ich habe einige Rennen verpasst. Aber hoffentlich kann ich trotzdem noch einige Weltcup-Kugeln gewinnen.» Eine Kampfansage! Denn: In der Abfahrt steigt Vonn mit einem Rückstand von 300 Punkten auf Serien-Siegerin Ilka Stuhec (Slo) ein. Im Super-G führt dagegen Lara Gut mit zwei Siegen in zwei (von total sieben) Rennen. In der Kombi fand erst ein von drei Rennen statt.

Von der WM in St. Moritz spricht die Speed-Queen zwar nicht. So oder so ist aber schon jetzt sicher: Vonn bringt Pfeffer in den Ski-Zirkus!