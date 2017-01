Mehr Power als früher :  Wendy lässt die Muskeln spielen

4319205_fwid14 6102064 false http://www.blick.ch/widget/id4319205?ctxArt=6102064&view=ajax&option=textPoll Darf sich Wendy Holdener im schulterfreien Kleid sehen lassen? Ja, sieht doch gut aus.

Ja, unbedingt! Abstimmen

Lara hier, Lara da, Lara überall. Die 25-jährige Tessinerin ist derzeit in aller Munde. Eine andere Schweizerin gerät dabei oft in Vergessenheit: Wendy Holdener. Die Schwyzerin zeigt bislang eine Wahnsinns-Saison, in sechs von sieben Slaloms schaffte sie es aufs Podest. Auch wenn dabei noch kein Sieg herausschaute – behält Wendy ihre Form, ist sie in St. Moritz eine brandheisse Kandidatin auf Edelmetall.

Doch was ist eigentlich das Erfolgsrezept von Super-Wendy? Ein Grund ist, dass sie körperlich einen Schritt vorwärts gemacht hat. «Ich habe sicher ein bisschen zugenommen. Das sieht man auch auf Fotos», sagt sie. Dass es sich dabei um Muskelmasse handelt, versteht sich von selbst – Holdener gilt als eine der härtesten Arbeiterinnen im Ski-Zirkus. Es sei aber kein Ziel gewesen, mehr Muckis zu haben: «Wenn man alles richtig macht und gesund bleibt, ist das einfach der Erfolg des Trainings.»

Aber gefällt es Holdener überhaupt, mehr Muskeln als früher zu haben? «Ich mag es, parat zu sein, das ist sicher so», gibt sie zu. Es gibt aber auch Nachteile. Wendy schmunzelt: «Gewisse Kleider stehen mir nicht. Es ist gut, wenn man das weiss. Beispielsweise sind schulterfreie Kleider nicht das Beste.»